１３日、重慶市涪陵区の青煙洞水力発電所。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶4月13日】中国重慶市涪陵（ふうりょう）区の青煙洞水力発電所で12日午前9時過ぎ、タービンに水を送る水圧鋼管が破裂して水が噴き出し、2人が死亡、2人と連絡が取れなくなった。同午後7時前までに2人を発見したが死亡が確認された。現在は事後処理と原因調査が進められている。１３日、重慶市涪陵区の青煙洞水