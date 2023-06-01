ソフトバンクやNECなどが国産AI（人工知能）を開発する新会社を設立したことが分かりました。関係者によりますと、新会社の「日本AI基盤モデル開発」は、ソフトバンク・NEC・ホンダ・ソニーグループの4社が中心となって設立され、ソフトバンクとNECがAIの開発を手がけ、ホンダとソニーが自動車やゲームなどに活用します。世界で競争できる日本独自の大規模なAI基盤を開発し、ロボットなどを動かす「フィジカルAI」に活用する方針で