アメリカ・トランプ政権によるイランの港湾への船の出入りの封鎖措置について、最新情報をワシントンから中継です。トランプ大統領はつい先ほど、「封鎖措置」について、イラン軍の艦船が「封鎖エリアに近づけば、迅速かつ容赦なく排除する」とSNSに投稿し、イラン側を警告しました。トランプ大統領は措置の狙いについて、「イランが石油を売れないようする」と明らかにしています。一方で、「交渉に戻ってくるだろう」とも発言し