1977（昭和52）年4月14日、東京都文京区の椿山荘で日本庭園を見て回るマーガレット・サッチャー英国保守党党首。自民党の招きで初来日し、この日は首相官邸で福田首相と会談したほか、中学校で生物や書道の授業を見学するなど精力的にスケジュールをこなした。79年に英国初の女性首相に。右は娘のキャロルさん。