【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Number_iの岸優太が出演するワールド オブ ハイアットの新ブランドムービー『Be More Signature （もっと、ここでしか味わえない）』篇が、キャンペーン特設サイトにて公開された。 ■岸優太のスマートな立ち振る舞いと真剣な表情に注目 公開されたムービーでは、 「ワールド オブ ハイアット」のアンバサダー2年目を迎える