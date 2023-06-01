【どうぶつの森】 2001年4月14日 発売 任天堂より2001年4月14日にNINTENDO 64用ソフトとして発売された「どうぶつの森」が、本日2026年4月14日で発売から25周年を迎えた。 25年。四半世紀である。現在ではNintendo Switchの「あつまれ どうぶつの森」が全世界で爆発的な大ヒットを記録し、今や「どうぶつの森」を知らない人はいないと言っても過言ではない巨大な国民的タイトルへと成長した。