【ネコぱら セカイコネクト】 4月14日 配信 基本プレイ無料（アイテム課金制） グッドスマイルカンパニーは、Android/iOS用ハートフルネココミュRPG「ネコぱら セカイコネクト」を本日4月14日に配信する。基本プレイ無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制。なお、2026年秋にはSteam版も配信予定となっている。 本作は、恋愛アドベンチャーゲーム「ネ