観測史上初めて震度７観測し、熊本、大分両県で災害関連死を含め２７８人が犠牲となった熊本地震は、最初の震度７を観測した「前震」から１４日で１０年となる。家屋の９割以上が被災した熊本県益城（ましき）町では１２日に、遺族ら約１３０人が参列して追悼式が開かれた。２０１６年４月１４日午後９時２６分に前震、同１６日午前１時２５分に「本震」が襲った。避難中の体調悪化などによる関連死が８割を占めた。復興が進み