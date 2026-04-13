堤真一主演のＴＢＳドラマ「ＧＩＦＴ」が１２日にスタートした。天才宇宙物理学者・伍鉄文人（堤）が、弱体化してしまった車いすラグビーの元強豪「ブレイズブルズ」と出会い…。冒頭、ファミレスで子供２人がコインを取り合っているゲームを見て、伍鉄先生が背後からのぞきこんで夢中に。テーブルに入り込んで、負け続けていた子供に「勝たせてあげますよ」と必勝法を教えた。１７個のコインを交互に取り合い、取れるのは