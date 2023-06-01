「Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ」の岸優太がホテルブランド「ハイアット」の新ムービーに出演する。「ワールドオブハイアット」のアンバサダー就任から２年目を迎える岸が、ホテルマンに扮（ふん）して登場。カウンターに立ってカクテルを提供する様子が映し出されている。撮影を振り返り「本当に、全部の所作が難しかった印象ですけれども、改めてサーバーの方たちのすごさを知れましたね」とコメント。「一番難しかったと思ったシ