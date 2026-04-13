アメリカ中央軍は、日本時間13日午後11時からイランの港に出入りする全ての船舶に対し、海上封鎖を始めました。アメリカ・トランプ大統領：（日本時間13日午後11時）封鎖が発効する。他国も協力し、イランが石油販売できないようにする。これは非常に効果的だ。アメリカメディアによりますと、アメリカ中央軍は12日、トランプ大統領の指示に基づき、日本時間の午後11時からイランの港に出入りする全ての国の船舶に対する海上封鎖を