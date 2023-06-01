Number＿iの岸優太（30）がアンバサダーを務める「ワールドオブハイアット」の新ブランドムービーが14日に特設ウェブページで公開された。新ムービーで岸は、ホテルマンに扮（ふん）したり、バーテンダーとして、鮮やかな手際でカクテルを提供。さらに、スーツ姿でトレイを手にさっそうと歩き、お客さまにシグネチャーメニュー（＝レストランの顔となる一皿）サーブしている。プロからレクチャーを受けながら挑戦したという。