いわゆる“核のごみ”の最終処分場選定にむけた東京・小笠原村の南鳥島の「文献調査」について、小笠原村の渋谷村長は事実上容認するとした一方、「処分施設の建設は決まっていない」と強調しました。国は先月、小笠原村に対し南鳥島の地質図などを調べる「文献調査」を申し入れています。小笠原村の渋谷正昭村長は13日、調査実施については事実上容認する考えを示しました。小笠原村渋谷正昭 村長「私は国が実施を判断する