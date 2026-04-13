先月、大分県内の10代の女性が行方不明になり、接点があったとみられる大分市の姫野忠文容疑者が死体遺棄の疑いで逮捕された事件。警察はきのう、供述に基づき、豊後大野市の山中を捜索、身元不明の遺体を発見しています。司法解剖の結果、遺体は女性で死後およそ1か月、首には頸髄にまで届く傷があり、即死状態だったことがわかり、警察は殺害されたと断定しました。遺体は姫野容疑者が車で現場まで運んだとみられるということで