京都府南丹市で園部小の安達結希さん（１１）が行方不明となってから１か月となった１３日、同市園部町の山林で子供とみられる身元不明の遺体が見つかった。京都府警によれば、この日午後４時４５分ごろ、園部小から南西約２キロ離れた山林で、あおむけになって倒れている遺体が発見された。死後、相当の期間がたっているとみられ、未成年の可能性が高いという。結希さんの行方不明時の服装と似ており、靴ははいていなかった