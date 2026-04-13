◇プロボクシング49・0キロ契約8回戦荒竹一真（大橋）《KO2回58秒》パリニャ・カイカンハ（タイ）（2026年4月13日東京・後楽園ホール）アマチュア8冠の荒竹一真（23＝大橋）がプロ3戦目に2回KO勝ちし、約6カ月ぶりの再起に成功した。2回に右アッパーで相手に10カウントを聞かせ「この試合がデビュー戦だと思って父とも作戦を練ってきた。情報収集しながら落ち着いて入れた。今回はセコンドの指示をしっかり聞けた」と胸を