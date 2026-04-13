京都府南丹市で、小学6年生の安達結希くんの行方がわからなくなってから13日で3週間ですが事態が大きく動きました。13日午後、南丹市の山林から子どもとみられる遺体が見つかりました。急展開となるなか、現場の雰囲気を中継で伝えます。南丹警察署には、現在も多くの捜査員の出入りが続いています。午後9時半ごろには、後部座席がブルーシートで覆われた車両が警察署に入りました。遺体に外傷などがなかったかなど詳しい状況につ