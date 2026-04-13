◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 最終日 １２日午前９時６分（日本時間午後１０時６分）スタート、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ、参加５４人（うちアマ０）【オーガスタ（米ジョージア州）１２日＝星野浩司】ロリー・マキロイ（３６）＝英国＝が首位で出て５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７１で回り、通算１２アンダーで０１、０２年のタイガー・ウッズ（５０）＝米国＝以来、史上４人