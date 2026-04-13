ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年4月13日（月）〜4月19日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）■山羊座（やぎ座）カード：ペンタクルのペイジ（逆位置）止まっているものを動かす週。学びや新しい