先ほどから為替市場はドル売りが強まっており、ドル円は１５９円台半ばに値を落としている。米国によるホルムズ海峡封鎖計画の期限である米東部時間午前１０時を先ほど過ぎたが、その前に原油相場が急速に下落し、米国債利回りも低下したことから、ドルに売りが入った模様。 トランプ大統領は、ホルムズ海峡を封鎖してイランの港湾への出入りを阻止するとしている。 また、パキスタンのシャリフ首相が「米国とイランと