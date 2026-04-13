１３日、ハーリド皇太子（左）と握手を交わす李強総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京4月13日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は13日、訪中したアラブ首長国連邦（UAE）のハーリド・アブダビ皇太子と北京の人民大会堂で会談した。１３日、ハーリド皇太子と会談する李強総理。（北京＝新華社記者／申宏）