25年10月10日に公開された映画「見はらし世代」（団塚唯我監督）を製作した株式会社シグロは13日、公式サイトに「『見はらし世代』音声の使用に関するお詫びとご報告」と題し、山上賢治プロデューサー名の文書を発表。「この度は、当事者の皆様及び関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した上で「本件につきましては、経緯と具体的な対応を改めて公表致します」と謝罪ととも