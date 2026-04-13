トッテナムのキャプテンを務めるDFクリスティアン・ロメロが負傷交代し、涙ながらにピッチを後にした。残留を争うトッテナムは12日、プレミアリーグ第32節でサンダーランドのホームに乗り込んだ。ロベルト・デ・ゼルビ監督体制の初陣。しかし、後半16分に先制を許すと、そのまま逃げ切られて0-1の完封負けを喫した。26年のリーグ戦14試合5分け9敗と未勝利は継続し、ついに降格圏の18位に転落した。さらに同試合の後半18分に