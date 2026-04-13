11歳の男子児童が行方不明となっている京都・南丹市で、子どもとみられる遺体が見つかりました。南丹市では、園部小学校に通う11歳の安達結希さんが3月23日から行方不明になっています。警察は、のべ約1000人態勢で捜索を続けていましたが、13日午後4時45分ごろ、小学校から南西に2kmほど離れた山林で、あおむけに倒れた状態の小柄な遺体が見つかりました。濃紺のフリースにベージュの長ズボン姿で、靴ははいていなかったというこ