宮城県仙台市は、待機児童ゼロの取り組みで、希望する全ての児童を受け入れる方針を打ち出した。2026年度、運営団体の人件費予算を2億7400万円計上する財政措置を講じた。 待機児童とは、認可保育園への入所を希望し、利用要件を満たしているにもかかわらず、定員不足などで利用できていない未就学児のことを指す。1990年代半ば以降、共働きの世帯が増え、それに伴い待機児童も急増。少子化が進む一方、都市部を中心に保育需要が