マジョルカに所属するコソボ代表FWヴェダト・ムリキが、クラブの新たな金字塔を打ち立てた。ラ・リーガ第31節が12日に行われ、マジョルカはホームにラージョ・バジェカーノを迎えた。試合は36分、マジョルカの左コーナーキックをポルトガル代表MFサム・コスタが頭で逸らし、最後はムリキが押し込んで先制に成功。続く40分には、カウンターの流れからムリキがボレーシュートを沈めて2点をリード。後半に入った65分にはU−21スペ