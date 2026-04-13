バイエルンが、セネガル人MFバラ・サポコ・エンディアイエの完全移籍での買い取りに動くようだ。ドイツメディア『アーベンツァイトゥング』が報じている。現在18歳のエンディアイエはセネガル出身の攻撃的MF。ガンビアのガンビノス・スターズ・アフリカに在籍する中、バイエルンがロサンゼルスFC（アメリカ）と共同で展開する国際的なタレント育成事業「レッド＆ゴールド・フットボール」の一環として、今シーズンにレンタル移