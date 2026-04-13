アトレティコ・マドリードのキャプテンを務めるMFコケが、バルセロナとの大一番に向けて気を引き締めている。スペインメディア『アス』が伝えている。アトレティコは8日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝ファーストレグでバルセロナとアウェイで対戦。長年に渡って鬼門となっていたカンプ・ノウでの一戦を2−0のスコアで勝利。大きなアドバンテージを手にして14日にエスタディオ・メトロポリターノで行われるセ