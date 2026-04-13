京都府南丹市の山林で、子どもとみられる遺体が見つかりました。南丹市では男子児童が行方不明となっていて、警察は関連を調べると共に身元の確認を急いでいます。 （MBS中野広大アナウンサーの報告）南丹警察署前です。遺体の発見現場を出たワゴン車は、午後9時半ごろに警察署に入っていきました。車が入っていく際は入り口付近に警察官がブルーシートを広げて中を見えないようにしていました。車が奥のほう