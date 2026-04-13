ヒップホップユニット・Creepy Nutsが、アメリカ・カリフォルニア州インディオで開催された世界最大級の音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』（日本時間4月11日〜13日）、通称コーチェラに初出演しました。サブリナ・カーペンターさんやジャスティン・ビーバーさん、カロルGさんが各曜日のヘッドライナーを務めました。ワールドワイドなアーティストの中で、日本からはCreepy Nuts、藤井 風さん、