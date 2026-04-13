日本ハムの公式チア、ファイターズガールのインスタグラムが１３日に更新。１１日からの２連戦で来場したソフトバンクの公式チア、ハニーズとの写真を投稿した。２連戦では試合前ステージやイニング間などでコラボ。「お出迎えや試合前のステージ、イニング間などでチャーミングな笑顔と、たくさんのエネルギーを届けていただき、エスコンフィールドがさらに盛り上がりました」と感謝した。試合はソフトバンクの連勝に終わり