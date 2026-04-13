１３日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）の本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、初回に５号先頭弾を放ったことを報じた。この日の番組では、２試合連続で先頭打者アーチを放った大谷がインコース攻めの秘策として今シーズン、先端をくりぬいたバットと先端が平らなバットを使い分けていることをヒ