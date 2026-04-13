京都府南丹市で、小学6年生の安達結希くんの行方がわからなくなってから13日で3週間ですが事態が大きく動きました。13日午後、南丹市の山林から子どもとみられる遺体が見つかりました。捜査にあたっている京都府警・南丹警察署から中継です。警察は見つかった遺体が行方不明の男児の可能性もあるとみて、身元の特定を急いでいます。遺体が見つかったのは南丹市園部町の山林で、13日午後5時前、先月から行方不明となっている安達結