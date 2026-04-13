１２日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に俳優の磯村勇斗が出演。下積み時代を明かした。中学時代に自主製作映画を作成し、全校生徒の前で上映。「その時に拍手をもらった時に、パッとなんか降りて来て『あ、これ仕事にしよう』って」と話す磯村に、ＭＣの山崎育三郎が「それは演じる側なの？監督として『こういうものつくりたい』どっちなの」と質問。「最初、監督として映像を作りたいと思いまし