4月13日（月）日本テレビ系で放送した「しゃべくり007 2時間SP」には、綾瀬はるかが登場。思い出の相手と再会する人気企画「クイズ！私のこと覚えてる？」に挑戦した。その中には、綾瀬が主演を務めた大河ドラマ『八重の桜』の美術スタッフの姿も。撮影当時を振り返り「泥まみれで、灰とかかぶりながら、戦場にいるかのような八重（役名）になっていましたね」「朝は『おはよ〜』って入ってくるんですけど、本番になると八重が乗り