2026年4月7日、「百鬼夜行抄」のショートアニメ第1話が公開され、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。「百鬼夜行抄」は今市子氏による漫画作品。連載開始から30年を超え、累計発行部数700万部を突破するロングセラー作品だ。そんな同作のシリーズ初のアニメ化が決まり、7日に放送が開始した。1話約4分のショートアニメとして制作され、全12話構成で届けられる。物語は、亡き祖父・蝸牛（かぎゅう）の不思議な力を受け継ぎ、