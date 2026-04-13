◇プロボクシング60・0キロ契約8回戦力石政法（大橋）《KO8回3分9秒》リト・バデナス（フィリピン）（2026年4月13日東京・後楽園ホール）IBF世界スーパーフェザー級9位・力石政法（31＝大橋）がWBOアジア・パシフィック同級11位リト・パデナス（25＝フィリピン）に8回KO勝ちし、約11カ月ぶりの再起に成功した。初回から鋭い右ジャブで主導権を握りながらも、3回には右ストレートを被弾しひやりとする場面も。それでも徐