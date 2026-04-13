ヤクルト、ソフトバンク、メッツなどでリリーフとして活躍した五十嵐亮太氏（46）が、13日までに自身の公式YouTubeチャンネル「イガちゃんねる」を更新。現在セ・リーグ2位と好調な古巣ヤクルトについて、「なぜ強いのか…徹底分析」と表して理由を語った。シーズン前の予想は大方の評論家が「最下位予想」。同氏も最下位予想とあり、まずは複雑な表情を浮かべ「Aクラスの可能性もありながら、若い選手の活躍が“たら、れば”