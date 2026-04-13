アマチュアボクシングで４９戦全勝（３３ＲＳＣ）を誇り、世界ユース、全日本選手権など９冠を達成した「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝が１３日、東京・後楽園ホールでプロテストを受験し、Ｂ級（６回戦）で合格した。所属ジム主催興行内で、日本ユース・ライト級王者の「ザ・プリンス」橋本舞孔（むく、２１）＝ＤＡＮＧＡＮ、７勝３ＫＯ１敗２分け＝と３分３回の公開スパーリングを行った後、シャドーボクシングも披露