いわゆる「核のごみ」の最終処分場選定をめぐり、東京都小笠原村の村長が南鳥島での文献調査の実施は国が判断すべきとの考えを示しました。原発から出るいわゆる「核のごみ」の最終処分場の選定をめぐっては国が東京都小笠原村に南鳥島での文献調査を申し入れ、これまでに住民説明会が開かれました。住民などの声を踏まえ13日、渋谷正昭村長はあらためて住民説明会を開き、「文献調査を行うか否か国が責任をもって判断するべき」と