東京スカパラダイスオーケストラの北原雅彦さんについて13日、バンドから卒業することが公式サイトで発表されました。現在は9人で活動するスカバンドの東京スカパラダイスオーケストラ。北原さんはトロンボーンを担当しています。公式サイトでは、「この度、トロンボーン北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため26年5⽉12⽇（火）billboard classics Symphonic Tour 2026＠東京国際フォーラム ホールAの公演をもって、