女優の綾瀬はるか（41）が、13日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、中学時代の同級生との再会に涙する一幕があった。出演者にゆかりの人物5人が現れ、ヒントや質問でその人物の素性を当てるクイズコーナーに出演。5人中4人が綾瀬との関わりがある人で、ある女性は「あなたの入浴姿を忘れられません」と、当時の思い出を語った。綾瀬も感づいたようで、中学の同級生であることを言い当てた。