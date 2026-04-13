歌手・和田アキ子（76）が13日までに更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演し、現在悩んでいることについて語る場面があった。アッコは「私さ、今一番悩んでいることがあって」と切り出すと「10年前と比べると、もの凄く太ってるのよ」と明かす。「人生で一番太っていて、それで理由は分かってるから。だから家中に“夜中は食べない”って張り紙をしている」といい、笑わせた。「でも