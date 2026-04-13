１２日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に中村俊介が出演。占い師の星ひとみさんが中村を占った。星さんは中村の恋愛運を「５パーセントしか入ってません。なんでかっていうと、自分ではね『俺は本当に普通の人だ』って思ってらっしゃると思います。占いで見ると、宇宙人の星を持ってます」「感覚がずれてる、宇宙人だから。女の子の扱い苦手です。自分ではできてると思ってるんですけど、女心を察す