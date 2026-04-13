【モデルプレス＝2026/04/13】timelesz（タイムレス）によるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）に参加していたソロアーティストの鈴木凌が、「ビーグラムレコーズ」に所属したことを発表。4月13日、スタッフ公式X（旧Twitter）にて報告された。【写真】鈴木凌「タイプロ」候補生時代の姿◆鈴木凌「ビーグラムレコーズ」所属を発表鈴木は、X上の文書と動画にて「先日、アーティスト活動の一部休止をお