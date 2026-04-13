俳優でモデルの杏さん（39）が、約9年ぶりとなるエッセーを発売し、12日に行われた刊行記念イベントに登場。仕事や3人の子どもの子育てなど、多忙な日々の中での執筆を振り返りました。現在、日本とフランス・パリの二拠点で活動している杏さん。今回、子連れ旅の楽しさと大変さを描いた『杏のとことこパリ子連れ旅』（ポプラ社）と、フランスと日本の二拠点生活をつづった『杏のパリ細うで繁盛記』（新潮社）を、2冊同時に発売し