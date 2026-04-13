チョコレート好きもポップコーン好きも注目♡HillValleyとVANILLABEANSが初コラボし、特別なポップコーンが登場しました。クラフトチョコレートの技術とグルメポップコーンの美味しさを掛け合わせた、ここでしか味わえない一品。カカオの奥深い風味を楽しめる、大人のための新感覚スイーツをチェックしてみてください♪ カカオが主役の新ポップコーン♡ 今回登場した