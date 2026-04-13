元乃木坂46の和田まあやさん（27）が13日、結婚したことを自身のSNSで発表しました。和田さんは数枚の写真と共に「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いをしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。また、発表文では広島県から上京した当時を振り返り、「生活が180度変わり、環境に心も体もついていけず大変なこともありましたが、振り返ると、そのすべてが今の