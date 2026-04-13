アイドルグループ・櫻坂46が11、12日の2日間にわたって東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で単独ライブを開催。坂道シリーズ初となる国立競技場で開催し、2日間で計14万人（主催者発表）を動員しました。欅坂46から櫻坂46に改名してから、5周年という大きな節目を迎えたタイミングに行われた『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』。12日の公演では、開演前の影アナをキャプテンの松田里奈さん（26）と、前日公演で副キャプテン就任が発表