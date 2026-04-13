重慶市にある重慶医科大学附属第二医院で10日、中国南西エリア初となるブレイン・マシン・インターフェース（BMI、脳活動を読み取って機械やコンピュータを操作する技術）臨床研究型病棟で、脳梗塞を患う李清東（リー・チンドン）さん（72）が医療スタッフの指導の下、外科手術を伴わない非侵襲型BMI採集デバイスを装着していた。「運動イメージ」のパラダイムによって、麻痺している左下肢をコントロールすることで、「意識による